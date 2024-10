Alla Festa del Cinema Elodie con i ragazzi di Save The Children

Alla Festa del Cinema di Roma spazio anche alla solidarietà. Nell'ultima giornata il red carpet è stato popolato dall’energia vitale di ragazze e ragazzi straordinari, in occasione della presentazione di “Fuori dai margini”, il documentario di Save the Children che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro capacità di riscrivere la propria storia.



Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione e madrina dell’iniziativa, ha sfilato sul red carpet con Nicole, Samuel, Natasha, Alim ed Alessandro che frequentano i Punti Luce delle città di Roma, Napoli, Torino e L’Aquila e rappresentano i 55.000 bambini, bambine e adolescenti che Save the Children ha accompagnato nella crescita, con l’obiettivo di abbattere le barriere che impedivano loro di sognare un futuro diverso. Con loro anche Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.



Il documentario “Fuori dai margini” è stato realizzato in occasione della celebrazione dei 10 anni dall’avvio del programma dei Punti Luce di Save the Children, spazi ad alta densità educativa dove bambine, bambini e adolescenti possono trovare opportunità formative ed educative gratuite.



““Essere qui per me oggi è una grande emozione, perché le storie di Nicole, Samuel, Natasha, Alim, Alessandro e di tutti i bambini e ragazzi che in 10 anni hanno frequentato i Punti Luce di Save the Children rappresentano anche la mia storia. È motivo di autentica soddisfazione per me essere accanto a loro e al Presidente dell'Organizzazione per l’anteprima del documentario. Questi ragazzi ci possono insegnare molto grazie alla consapevolezza che ha chi ha trovato un’occasione per il proprio futuro e ha saputo coglierla. Basta una piccola opportunità, a volte anche una sola persona che ti dia fiducia, per uscire dai margini e per andare incontro alla vita”, ha sottolineato Elodie.



“Oggi siamo qui alla Festa del Cinema di Roma con Save the Children e i ragazzi e le ragazze dei Punti Luce con me sul Red Carpet, per presentare il docufilm “Fuori dai margini”. In 10 anni, Save the Children ha supportato oltre 55.000 minori attraverso i Punti Luce. Un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e che ci ha consentito, anche grazie alla nostra rete di partner territoriali, di osservare i loro volti, ascoltare le esperienze, i desideri e le aspirazioni. Soprattutto abbiamo intercettato, in contesti che spesso non offrono opportunità adeguate, bambine, bambini e adolescenti pieni di risorse che gli consentiranno di superare gli ostacoli delle disuguaglianze territoriali e sociali. Queste storie meritano di essere raccontate” ha affermato Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children a margine dell’evento.

