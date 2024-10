La maggioranza non va in Vigilanza, salta la plenaria

La maggioranza non si è presentata nella riunione plenaria della Commissione di Vigilanza Rai, convocata per decidere la data della votazione sula presidenza Rai, facendo così mancare il numero legale.

La seduta è quindi stata annullata.



Graziano (Pd): 'La maggioranza vuole bloccare la Vigilanza'

"La maggioranza non è venuta in Vigilanza Rai facendo mancare il numero legale. E' un fatto molto grave. Non è mai successo in precedenza di non procedere ad un atto dovuto". Lo afferma il capogruppo Pd in Commissione, Stefano Graziano. "C'è la volontà di bloccare la Vigilanza Rai - prosegue -. Lo avevamo detto, e siamo stati facili profeti, che bisognava prima procedere alla riforma della legge e poi alla nomina del cda".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA