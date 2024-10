Lino Guanciale è Dylan Dog su Rai Radio1

“Ho paura di dimenticare la tua voce”: un suono spettrale riecheggia tra le onde di una vecchia radio, portale trascendente tra il mondo dei vivi e il regno dei morti. Il primo di una serie di misteriosi colpi di scena, tra sogno e realtà, che caratterizzano 'Voci dall’incubo', l’avventura radiofonica di Dylan Dog, tra Londra e Torino, scritta e ideata da Armando Traverso in collaborazione con Radio Rai , Bonelli Editore e Prix Italia 2024, che andrà in onda su Radio1, sabato 12 ottobre alle 21.05.

Lino Guanciale vestirà i panni del personaggio creato nel 1986 da Tiziano Sclavi insieme ad un cast di attori/doppiatori d’eccezione: Stefano Brusa, Giulia Santilli, Paolo Marchese, Aurora Cancian, Francesco Cavuoto, Carlo Valli, Chiara Colizzi, Dario Oppido con l’amichevole partecipazione di Steve Della Casa.

Lino Guanciale è Dylan Dog, su Radio1 'Voci dall'incubo'

“Sono un dylaniato della prima ora - racconta Guanciale- da quando in un campo scout, a soli sette anni, ho scoperto un albetto di Dylan Dog, che da allora è il mio eroe di carta preferito: un detective e non uno spiritista, che si occupa di tutto quello che la ragione non può cogliere. Vestire i suoi panni, in un mezzo come la radio, che adoro, ha per me un valore speciale”.

Lino Guanciale e' Dylan Dog, su Radio1 'Voci dall'incubo'

Il progetto del “Fumetto alla Radio”- afferma Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore - è sempre stato particolarmente apprezzato dai lettori perché è un modo originale di dar voce e suono alle storie più amate, cosa che quando leggiamo i fumetti può avvenire soltanto nella nostra immaginazione”. Un'iniziativa integrata da uno speciale albetto da collezione intitolato “Voci dall’Incubo”. “E’ la trasposizione in chiave crossmediale dei grandi sceneggiati della Rai - sottolinea il direttore di RadIo Rai Flavio Mucciante - e rappresenta anche un’ efficace risposta a chi si chiede quale potrà essere il futuro della radio con l’avvento inarrestabile dell’intelligenza artificiale”. La tecnologia, dice, “offre straordinarie opportunità perché un prodotto esalti la sua forza espressiva su ciascuna piattaforma di trasmissione ma - puntualizza Mucciante - il fascino del fumetto alla radio, di suoni e voci ,che evocano immagini improvvise, l’emozione di un tratto di matita, che accompagna i momenti più avvincenti della narrazione, il guizzo creativo dell’essere umano non potranno mai essere sostituiti dall’intelligenza artificiale”.

'Dylan Dog, voci dall’incubo' andrà in onda su Radio1, sabato 12 ottobre alle 21.05. Su Rai Play è disponibile il podcast video, tratto dalla performance al Prix Italia di Torino 2024 con i disegnatori Sergio Gerasi e Davide Furnò.

