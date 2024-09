Un concerto di Andrea Bocelli nel programma del G7 Cultura

Anche un concerto del tenore Andrea Bocelli nel programma del G7 Cultura che si svolgerà a Napoli tra il 19 e il 21 settembre. Lo ha annunciato Carlo Conti parlando con Bocelli all'Arena di Verona, durante i Tim Music Awards condotti da Conti insieme a Vanessa Incontrada, in diretta su Rai 1. "Sento una certa responsabilità ma farò del mio meglio, come sempre", ha detto il tenore sul palco.



"Andrea Bocelli ha accolto l'invito del Ministero della Cultura. Questa sera dal palco dell'Arena di Verona, in diretta Rai1 con Carlo Conti, ha confermato la sua partecipazione al G7 Cultura, che si svolgerà a Napoli dal 19 al 21 settembre prossimi". Lo si legge in una nota del Ministero della Cultura uscita subito dopo l'annuncio sul palco di Verona. "Bocelli si esibirà a Pompei la sera di venerdì 20 settembre, accompagnato dal maestro Carlo Bernini e dalla Nuova Orchestra Scarlatti", prosegue.



"Sarai grande ospite al G7 Cultura, un evento con i ministri della Cultura di tutto il mondo, grandi istituzioni culturali, in programma a Napoli tra una settimana", ha dichiarato Conti sul palco, parlando con Bocelli. La presenza di Bocelli stasera a Verona non era prevista, ma era stata annunciata durante l'edizione serale del Tg1. Per quanto riguarda la sua performance al vertice dei sette Grandi, invece, qualche giorno fa era partito l'invito dal Ministero della Cultura.

