È morto Luca Giurato. Giornalista e conduttore televisivo, molto noto al grande pubblico. Aveva 84 anni.

Cordoglio dei vertici Rai. "La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l'azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio - basti ricordare Unomattina, ma non solo - l'essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno 'di famiglia', con uno stile inconfondibile, sorridente e 'accogliente', accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico". Lo affermano l'Ad e presidente Rai, Roberto Sergio, e il dg Giampaolo Rossi.

"Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene... per me è un giorno molto triste Rip". Mara Venier ricorda l'amico Luca Giurato. Era stato proprio lui a volerla fortemente come co-conduttrice nella sua prima Domenica In. Insieme avevano formato una coppia molto divertente, come in quell'episodio in cui lui fa cadere la collega a causa di una mancata presa, un momento che rimane nella storia della tv.

