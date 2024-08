Scoppia il caso Sangiuliano-Boccia, Pd e Iv attaccano

"Grazie a Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi". E' partito da questo post su Instagram di un paio di giorni fa la querelle sul ruolo di Maria Rosaria Boccia, presidente della Fashion Week Milano Moda, che ha comunicato sui social il nuovo incarico, ricevendo però una secca smentita dal dicastero. Per questo ora l'opposizione vuole vederci chiaro e ha presentato due interrogazioni parlamentari per capire come stiano le cose.



Boccia, nata a Pompei, 41 anni, non nasconde sui social la sua conoscenza con il ministro Sangiuliano, oltre che con altri esponenti del centrodestra. Pubblica numerose foto con l'ex direttore del Tg2 a Rimini, alla Pinacoteca di Brera, a Pompei, a Sanremo, ma anche alla Camera dei Deputati. In altre immagini appare insieme al ministro Francesco Lollobrigida e con altri parlamentari di Fratelli d'Italia. Come risulta dai suoi profili, è organizzatrice di eventi e promotrice di progetti legati alla nutrizione e alla dieta mediterranea. È stata, inoltre, nominata Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell'Intergruppo Parlamentare "La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere".



Dopo la polemica, Boccia si è sfogata su Instagram: "Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti". "Ad oggi il Decreto di nomina a Consigliere del Ministro "Grandi Eventi" (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro ed attendiamo la ratifica della nomina - ha spiegato ancora -. Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati". Dal dicastero, però - si legge sia su Dagospia che su Repubblica.it - si precisa che Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi.



Ora sia il Pd che Iv chiedono di sapere come stanno realmente le cose. La capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, e il responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino, hanno presentato un'interrogazione parlamentare per sapere se "la notizia della nomina della consigliera del ministro della Cultura per i grandi eventi, riportata dagli organi di stampa, sia stata formalizzata o se si è davanti ad una gestione opaca degli incarichi fiduciari del Ministro che rischiano di danneggiare l'immagine del Paese".



Stesso quesito dai senatori di Italia Viva Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto, che scrivono: "Il curriculum di Maria Rosaria Boccia risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero, sia rispetto all'organizzazione di grandi eventi in generale; del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto al Ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità".

