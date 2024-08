Taylor Swift, 'paura e senso di colpa' per le date di Vienna annullate

La cantante americana Taylor Swift ha detto di aver provato "paura" e "senso di colpa" dopo la cancellazione dei suoi tre concerti a Vienna, a seguito di un attentato sventato.

"E' stato straziante. Mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tante persone avevano programmato di venire a questi concerti", ha scritto ieri sera la pop star in un post su Instagram.

I tre concerti della Swift nella capitale austriaca sono stati cancellati a inizio agosto dopo che la polizia ha scoperto piani per attacchi islamisti. Le autorità di Vienna hanno arrestato tre sospetti e gli Stati Uniti hanno affermato di aver fornito all'Austria informazioni d'intelligence che hanno contribuito a sventare l'attacco.

"Sono stata anche molto grato alle autorità, perché grazie a loro abbiamo pianto concerti e non vite umane. L'amore e l'unità che ho visto nei fan riuniti mi hanno dato coraggio", ha aggiunto Taylor nel suo messaggio. (ANSA-AFP).



