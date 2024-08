Addio a 'Bennifer'.

Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck, dopo soli due anni di matrimonio. La star ha depositato la richiesta al tribunale di Los Angeles. Nelle carte non si indica l'esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe.

Jen e Ben si sono spostati due anni fa a Las Vegas. Da maggio circolano voci su una loro crisi di coppia, confermate a più riprese da vari venti. La si è infatti presentata da sola nei mesi scorsi al Gala del Met e poi ha annunciato l'addio alla tournée, tra deludenti vendite dei biglietti ma anche "il bisogno di stare coni figli, la famiglia, gli amici".

E' da marzo che Jen e Ben non vengono fotografati assieme con l'eccezione di quando, all'inizio di giugno, sono stati circondati dai paparazzi mentre lasciavano una partita di basket di un figlio di lui a Santa Monica e, in quell'occasione, si erano scambiati un pudico bacio sulla guancia: bacio ben diverso da quello appassionato di tre anni fa al Gala del Met che aveva rivelato al mondo il riaccendersi di un'antica passione.

Ben e Jen si erano conosciuti sul set del film 'Amore estremo - Tough Love' ('Gigli') del 2003 ed erano stati in coppia una prima volta tra 2002 e 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della "eccessiva attenzione dei media". I motivi alla luce del divorzio non sono noti. Per mesi hanno cercato una soluzione e un accordo per chiudere la loro storia, ma un'intesa non è mai stata raggiunta.



