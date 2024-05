E' morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel nel 2013

È morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013. Aveva 92 anni.

Munro, che soffriva di demenza, è morta in una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail. La scrittrice decise di dire addio alla scrittura nel 2013, anno in cui vinse il Nobel. Ha pubblicato il suo primo racconto, The Dimensions of a Shadow, nel 1950 mentre era studentessa alla University of Western Ontario.

La sua prima raccolta di quindici storie, 'La danza delle ombre felici' e' uscita invece in Canada nel 1968, ottenendo un ottimo successo di pubblico e critica e facendo vincere all'autrice il primo dei tre prestigiosi premi canadesi 'Governor General's Literary Award' che le sono stati assegnati. Autrice prolifica di quattordici raccolte di racconti e pluripremiata, Alice Munro ha vinto nel 2009 anche il Man Booker International Prize per la sua intera opera narrativa.

