L'artista americano Frank Stella è morto a 87 anni

Frank Stella, il pittore americano che divenne una figura dominante nell'arte americana del dopoguerra, è morto all'età di 87 anni nella sua casa a Manhattan. Lo riferise il New York Times.

L'artista è noto soprattutto per i suoi dipinti minimalisti e per il suo rifiuto ad interpretare il suo lavoro. Celebre la frase che era solito rivolgere ai critici: "Ciò che vedi è ciò che vedi". Più avanti nella sua carriera ha esplorato colore e forma, realizzando anche dipinti con motivi geometrici. Negi anni 70 e 80 ha incorporato alluminio e fibra di vetro nei suoi pezzi, per poi dedicarsi a sculture per gli spazi pubblici. Il Museum of Modern Art di New York gli ha dedicato due retrospettive, una nel 1970 e un'altra nel 1987.

