Evacuato il ministero della Cultura per allarme bomba

Il ministero della Cultura è stato evacuato circa mezz'ora fa per un allarme bomba. Tutti i presenti nell'edificio si trovano ora in strada mentre sono in corso le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine. C'è stata una telefonata in cui veniva denuncia la presenza di un ordigno, e subito dopo c'è stata l'evacuazione. I lavori, in assenza del ministro Gennaro Sangiuliano, impegnato altrove, sono al momento coordinati dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, che stava coordinando anche "Verso il primo codice dello spettacolo". ''Sono sono attesi a momenti etoile della danza come Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri. Speriamo di poter riprendere al più presto i lavori'', ha spiegato Mazzi all'ANSA.

Dentro al ministero della Cultura è stato trovato uno zaino, che è stato analizzato tramite radiografia ma non è stato trovato nulla di sospetto. Lo dicono i carabinieri che stanno presidiando il ministero della Cultura al Collegio Romano dove in tarda mattinata una telefonata ha annunciato la presenza di una bomba. Ora la bonifica sta continuando nelle altre stanze del ministero con il supporto di artificieri e gruppo cinofilo.



Al Mic entra Saetta, il cane robot degli artificieri

Al Mic, dove è in corso un allarme bomba, è appena entrato Saetta il primo cane robot dell'Arma dei Carabinieri. L'apparecchio, assegnato in dotazione agli artificieri di Roma, viene utilizzato per aiutare le operazioni di individuazione e disinnesco di eventuali ordigni. L'acquisto è stato fatto per aumentare le misure di sicurezza in previsione del Giubileo del 2025.

