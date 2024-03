Gaffe su Rainews, un 'vaffa' nelle Pillole di Poesia

Doppio scivolone per Rainews nel giro di 48 ore. Dopo l'errore di Televideo, che nella notte tra domenica e lunedì, nell'articolo sulla mancata vittoria di Matteo Garrone agli Oscar, ha scritto che Io Capitano sarebbe ispirato dalla vita del capitano Schettino della Costa Concordia, nelle Pillole di Poesia oggi è spuntato un 'vaffa'.



Luce Cardinale, l'attrice protagonista della rubrica che quotidianamente recita versi legati all'attualità, stava leggendo 'La strada non presa' del poeta e drammaturgo statunitense Robert Frost, quando ha sbagliato e ha imprecato, "ho saltato una riga", per poi riprendere la lettura chiedendo scusa con un sorriso. Un errore che però è andato in onda, evidentemente perché è stata trasmessa una versione non editata della puntata. Il video è rimbalzato online e diversi utenti hanno commentato quanto è andato in onda, senza tagli.



"Dopo la figuraccia di Televideo con la descrizione assurda del film di Garrone, oggi una nuova perla targata Rainews: nella striscia Pillole di Poesia è stata mandata la versione sbagliata, con l'attrice Luce Cardinale che si lascia scappare una parolaccia. Ovviamente l'errore non è dell'attrice, ma di chi dalla regia ha mandato in onda la clip sbagliata. È la seconda figuraccia in due giorni per RaiNews, una testata prestigiosa che a colpi di pressapochismo e di sciatteria sta scivolando sempre più in basso", il commento di Dolores Bevilacqua, esponente M5s in Vigilanza Rai.



Gli episodi - a quanto si apprende - avrebbero causato preoccupazione e malumore nella redazione di Rainews. Nel mirino anche un'altra puntata di Pillole di Poesia, quella dell'8 marzo, e poi nello speciale per la giornata dedicata alla parità di genere: a far discutere, la scelta della poesia 'E Dio mi fece donna' di Gioconda Belli, in cui si fa riferimento tra l'altro al corpo femminile come "fabbrica di esseri umani".



"Tra poco più di 1 mese - annota Vittorio di Trapani, presidente della Federazione nazionale della stampa, su X - @RaiNews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all'impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il Cdr: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?".

