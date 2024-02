Nuova sfida tra minori su Tiktok, Agcom fa rimuovere video

A seguito dell'intervento di Agcom TikTok ha rimosso gli ultimi video presenti sulla piattaforma relativi alla cosiddetta "cicatrice francese". Si tratta di sfide tra giovanissimi al limite dell'autolesionismo.

La challenge consisteva nello stringersi continuamente e con violenza la pelle delle guance fino a procurarsi ematomi sugli zigomi.

È il primo provvedimento - informa Agcom - in applicazione del nuovo regolamento sulle piattaforme, attuativo del TUSMA, in base al quale Agcom può limitare la circolazione di video nocivi per i minori.



