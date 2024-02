Super Bowl: Ross e Rachel di nuovo insieme in uno spot

Per una manciata di secondi i fan di Friends potranno sognare di vedere di nuovo assieme Ross e Rachel. Saranno tuttavia lasciati con l'amaro in bocca a causa di una Jennifer Aniston smemorata. Tra i tanti spot che saranno trasmessi durante la 58/a edizione del Super Bowl che si svolgerà l'11 febbraio a Las Vegas, ce n' è uno che ha appunto come protagonisti la Aniston e David Schwimmer, i due attori che interpretavano Rachel Green e Ross Geller nella famosa serie andata in onda dal 1994 al 2004.

A rimettere assieme i due attori è Uber Eats, la piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online di Uber, il cui messaggio pubblicitario è quello di spingere il pubblico ad usare il servizio di consegna a domicilio, gioca quindi sul fattore 'ricordo'.

"Jen! Hey", dice Schwimmer nello spot. "Ci conosciamo"", replica la Aniston. "Dammi qualche spunto", continua. "Abbiamo lavorato assieme per dieci anni", spiega Schwimmer. L'attrice fa finta di ricordarsi ma lui si accorge che in realtà ha un vuoto di memoria. Poi la Aniston si allontana e borbotta, "Come se mi fossi dimenticata di dieci anni della mia vita". "Odio questa città", ironizza Schwimmer.

Lo spot al completo ha protagonisti anche Victoria e David Beckham, entrambi fanno fatica a ricordarsi il nome delle Spice Girls e il rapperJelly Roll, che non si ricorda come dei tatuaggi siano finiti sulla sua faccia.



