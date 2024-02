Berlinale, Iran toglie passaporto a coppia registi iraniani

A una coppia di registi e scrittori iraniani con un film in concorso al festival di Berlino (15-25 febbraio) le autorità di Teheran hanno tolto il passaporto comminando un procedimento giudiziario: lo denuncia la stessa Berlinale che, in un comunicato, si dichiara "scioccata e costernata" e chiede che a Maryam Moghaddam e al suo partner Behtash Sanaeeha sia concesso di essere presenti al festival per presentare il film Keyke mahboobe man (My Favourite Cake).



