La gag di Fiorello: "Celentano, ci vediamo dove sai"

Squilla il telefono di Fiorello durante la puntata di 'Viva Rai2!' e sullo schermo appare il nome di Adriano Celentano. Lo showman risponde, ma un'interferenza porta in scena, al posto di Fiorello e Fabrizio Biggio, la loro versione hacker, 'gli appannati', che chiede che il Festival di Sanremo venga fatto a Riad. Con una gag, lo showman ironizza sul ritorno del Molleggiato all'Ariston, un desiderio espresso da Amadeus ma anche dall'Ad Roberto Sergio che punta a riportarlo in Rai.



Terminata l'interferenza, Fiorello riattacca e urla: "La cosa che tu hai detto, Adriano, ci riempie di gioia. Ciao Adriano, ci vediamo dove sai! È una notizia incredibile. Grazie Claudia. Vi rendete conto di cosa è successo? Vedo già le agenzie si stampa... È tanto che non compare in video, saranno 5 anni", conclude con ironia in mezzo ai cori da stadio che inneggiano al Molleggiato, lasciando intendere che l'appuntamento è a Sanremo.











