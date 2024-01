Ci sono due film italiani in concorso al Festival di Berlino: si tratta di Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario. È quanto emerge dalla presentazione del programma della Berlinale fatta dal direttore artistico, Carlo Chatrian, in una conferenza stampa a Berlino. Come per tutte le 18 altre produzioni in concorso, si tratta di due prime mondiali.

