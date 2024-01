Teatro di Roma, scontro sulla nomina di De Fusco. Schlein:'Per Meloni la cultura è una questione di poltrone'

"La nostra è stata una scelta di responsabilità assolutamente legittima, altrimenti proseguiremmo con una fondazione 'monca' senza l'organo amministrativo e anche di conduzione artistica, più importante. E questo costituirebbe un pregiudizio sia per il Teatro di Roma che per la stessa città che rappresenta". Così, all'ANSA, il vicepresidente del Teatro di Roma, Danilo Del Gaizo, dopo le polemiche e la spaccatura in Cda per la nomina del nuovo direttore generale della fondazione De Fusco. "Io mi auguro che prevalga la ragionevolezza e il buonsenso e che le parti si incontrino", sottolinea.

"Sulla legittimità della prosecuzione dei lavori ci siamo già espressi. Semplicemente si trattava della prosecuzione di una riunione deliberata all'unanimità dallo stesso consiglio di amministrazione, alla presenza di tutti i suoi componenti - ribadisce -. Evidentemente essendo la seduta aperta non c'era possibilità di differirla da parte di un singolo consigliere, fosse anche il presidente. Questo è il tema giuridico", precisa. "Il tema dell'opportunità è determinato dal fatto che la Fondazione non può funzionare senza un direttore generale. Questa è una cosa prevista dallo statuto e che è sempre stata messa in luce, anche nelle precedenti riunioni del Cda - aggiunge Del Gaizo -. Tanto più che occorre completare la programmazione da inviare al ministero". Dopo le parole del Campidoglio, andare oltre le discussioni? "Certamente - afferma -. Io mi auguro che prevalga la ragionevolezza e il buonsenso e che le parti si incontrino - risponde il vice presidente -, anche in Consiglio di amministrazione, per proseguire il processo di ordinata trattazione degli argomenti e di ordinata prosecuzione delle attività della Fondazione". "Credo che occorra parlarsi, ragionare e trovare un punto di incontro, questo me lo auguro e lo auspico - sottolinea Del Gaizo -. Ma non faccio una valutazione di ordine politico perché non mi compete".

Sulla questione interviene la segretaria del Pd Elly Schlein dopo che il suo partito ha annunciato un'interrogazione urgente al ministro della cultura Sangiuliano. "La destra al Governo, nazionale e regionale che sia, ha sempre e solo la stessa ossessione: occupare poltrone, promuovere gli amici, controllare attraverso i propri uomini le articolazioni del Paese. Quando questo si fa in sfregio alla cultura, significa che abbiamo superato il livello di allarme. Quanto è successo al Teatro di Roma inquieta e preoccupa anche per le circostanze di questo vero e proprio blitz"

"Oggi ho dovuto rappresentare al consiglio di amministrazione e al Collegio dei sindaci del Teatro di Roma la mia contrarietà agli atti che - da quanto mi è stato riferito - si stanno compiendo in riferimento a Luca De Fusco". Lo annuncia il presidente del Teatro di Roma, Francesco Siciliano, che in una nota protesta contro alcune decisioni che calpesterebbero le sue prerogative e contro alcuni dettagli relativi al contratto per il nuovo direttore generale. "Ho invitato tutti i consiglieri e i sindaci ad intervenire e a desistere dal proposito sopra descritto, altrimenti - avverte - saranno valutate tutte le azioni conseguenti".

"Non entro nel merito delle qualità di De Fusco", spiega Siciliano. "Ma devo entrare nel merito dell'atteggiamento tenuto a proposito della relativa contrattualizzazione. Mi è stato infatti riferito che il consiglio di amministrazione, con un atto oggettivamente senza precedenti, avrebbe deciso di assegnare il potere di sottoscrivere il contratto con Luca De Fusco (quale nuovo direttore generale del Teatro) ad un componente del consiglio di amministrazione diverso dal sottoscritto. E ciò, benché le mie prerogative statutarie come presidente della Fondazione impongano al consiglio di amministrazione di rispettare la mia funzione - non sostituibile - di legale rappresentante della Fondazione stessa e, più in generale, di soggetto deputato alla esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione".

"Ma non è solo questo - continua Siciliano -. Da quanto mi è stato riferito sembrerebbe che il consiglio di amministrazione, pur non avendo deliberato né la durata di incarico di Luca De Fusco, né ancora il compenso per esso ipotizzato, abbia affidato ad uno dei componenti del consiglio di amministrazione una delega in bianco con il compito di individuare simili fondamentali parametri".

"Quel che è ancora più grave - aggiunge - è che sembrerebbe si stia ipotizzando un contratto di cinque anni con 150mila euro di compenso (oltre ai compensi per le regie). Una simile scelta implicherebbe una decisione oggettivamente esorbitante rispetto ad una normale progettualità triennale di qualunque teatro e, per di più, risulterebbe sproporzionata rispetto a qualunque limite di ragionevolezza. Luca De Fusco è un regista e non un manager. E proveniente da un Teatro, quello di Catania, assolutamente comparabile al Teatro di Roma in termini di volume d'affari e dal quale percepisce circa 68mila euro di compenso.

La quasi triplicazione del compenso rispetto al valore di riferimento di Luca De Fusco (da questi accettato per il suo precedente incarico) resta dunque priva di qualunque giustificazione e potenzialmente rappresentativa di un danno per il Teatro di Roma per le sue risorse che, lo ricordiamo provengono per 6 milioni e mezzo dal Comune di Roma e per poco più di un milione dalla Regione Lazio".



