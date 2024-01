Ashley Park di Emily in Paris grave in ospedale a Dubai

Ashley Park, l'attrice di Emily in Paris ma anche di Beef e di Mean Girls a Broadway, è finita in terapia intensiva a Dubai dopo esser rimasta vittima di una grave infezione mentre era in vacanza alle Maldive con il partner (e co-star) Paul Forman. Postando su Instagram, la 32enne Ashley ha rivelato di aver subito un "gravissimo shock settico", ma che adesso fortunatamente "il peggio è passato". L'attrice, che ha la parte di Mindy Chen, l'amica di Emily nella serie di Netflix ambientata a Parigi, ha detto di esser stata trasferita d'urgenza dalle Maldive a Dubai per poter essere curata. Accanto alle foto dal letto di ospedale, i ringraziamenti ai medici, agli infermieri e agli amici che l'hanno aiutata ospitando Forman mentre lei era ricoverata.

Ashley da ragazzina è stata otto mesi in ospedale per una leucemia: attribuisce alla malattia la decisione di diventare attrice dopo esser stata portata a Broadway come spettatrice dalla Make a Wish Foundation a vedere show come Lion King e Wicked.

Tutto stavolta è cominciato con una tonsillite mal curata durante le vacanze di Capodanno. L'infezione, degenerata in shock settico, si è estesa "a spirale" investendo parecchi organi: "Sono grata che la mia salute è migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente", ha detto l'attrice.

Lo shock settico è una grave manifestazione della sepsi: una sindrome potenzialmente letale caratterizzata da un diffuso malfunzionamento di più organi contemporaneamente. I pazienti mostrano segni di confusione e deterioramento neurologico, mentre la pressione sanguigna cala drasticamente. La pelle è inizialmente calda, ma col peggioramento della situazione, gli arti diventano freddi e a macchie. Infine, si arriva all'insufficienza d'organo, con manifestazioni diverse: la sofferenza dei reni porta a produrre poche urine, nel caso dei polmoni c'è difficoltà a respirare.



