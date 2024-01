Standing ovation per Vincenzo Mollica e L'arte di non vedere

Parata di vip per il debutto di Vincenzo Mollica in teatro con 'L'Arte di non vedere'. Ieri a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, l'amato giornalista del Tg1 ha ripercorso la sua lunga e prestigiosa carriera con aneddoti e spezzoni di interviste ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano e internazionale, da Federico Fellini a Fiorello, da Marcello Mastroianni a Monica Bellucci, da Roberto Benigni a Lucio Dalla, da Lady Gaga e George Clooney. Spazio, tra i tanti, anche al ricordo di Alda Merini e di Andrea Pazienza, esponenti di spicco della poesia e del fumetto, altre grandi passioni di Mollica, insieme a cinema, musica e letteratura.

In platea ad applaudire il debutto, tra commozione e risate, tanti volti noti tra i quali Paola Cortellesi e Riccardo Milani, Fiorello e Susanna Biondo, Renato Zero, Mara Venier, Maria Grazia Cucinotta, Clemente Mimun, Alberto Matano.

Sul palco, al pianoforte, il cantautore Enrico Giaretta che ha arricchito di note la serata proponendo anche le 'Molliche di Mollica', ovvero l'originale e inedita rivisitazione in musica degli aforismi, raccolti in un libro, del cronista. Dopo la standing ovation a Roma, lo spettacolo sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi il 15 gennaio.

Video Standing ovation a Roma per Vincenzo Mollica e 'L'arte di non vedere'

