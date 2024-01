Addio a Glynis Johns, interpretò Winifred Banks in 'Mary Poppins'

Glynis Johns, l'attrice britannica che in una carriera transatlantica di oltre sei decenni nel cinema e nel teatro ha vinto un Tony per A Little Night Music a Broadway, è morta a Los Angeles in una casa di riposo a cento anni. Johns era soprattutto nota per il ruolo della mamma dei bambini di Mary Poppins nel classico della Disney con Julie Andrews.

"E' un giorno triste per Hollywood. Non piangiamo solo la morte della nostra cara Glynis, ma anche la fine dell'epoca d'oro di Hollywood", ha detto il suo manager Mitch Clem. Glynis aveva 49 anni quando debuttò nella parte di Desiree Armfeld nel musical di Stephen Sondheim allo Schubert Theater nel febbraio del 1973 mandando la critica in delirio. Il Tony come migliore attrice aveva fatto seguito al ruolo della madre suffragetta nel film sulla magica governante inglese tratto dai romanzi di P. L. Travers: nel 1965 la Johns aveva interpretato con gusto la parte di Mrs. Banks, moglie, madre e attivista politica nella Londra del 1910, pur essendo rimasta inizialmente delusa perché pensava che il ruolo di Mary Poppins fosse stato affidato a lei. La Johns era figlia d'arte: era nata per caso a Pretoria quando il padre, l'attore Mervyn Johns, era in tournee in Sudafrica con la famiglia. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato con il padre tre volte, in The Halfway House, The Magic Box e The Sundowners.

