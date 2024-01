Chiara Ferragni riappare sui social in un video di Fedez

Chiara Ferragni riappare sui social in un video di capodanno che anticipa di qualche ora il countdown postato dal marito Fedez. Per Ferragni è la prima apparizione social dal video di scuse del 18 dicembre dopo il caso pandoro, in cui annunciava la donazione di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita. Poco prima Fedez, in alcune storie Instagram, aveva mostrato il look "alla Valeria Marini" della figlia Vittoria, approvato anche da Ferragni che compare alle loro spalle: 'Bellissima'.

