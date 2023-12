C'è posta per te ha 25 anni, l'amore prima dei social

'C'è posta per te (You've Got Mail)' compie 25 anni. La commedia romantica con protagonisti Meg Ryan e Tom Hanks usciva al cinema negli Stati Uniti il 18 dicembre del 1998. Fu subito un successo di pubblico. Quando internet muoveva ancora i primi passi, la storia di due sconosciuti, Kathleen Kelly e Joe Fox, che si innamoravano con uno scambio di email risultò affascinante e sorprendente. Cupido poteva colpire anche attraverso uno schermo, era l'epoca in cui non esistevano ancora i social o le app di appuntamenti romantici e il film ebbe anche il merito di introdurre internet per la prima volta a gran parte del pubblico.

Il film, diretto da Nora Ephron (Insonnia d'amore e Vita da strega), è un remake del classico di Ernst Lubitsch, 'Scrivimi fermo posta' (1940), con la variante che i protagonisti si innamorano scrivendosi via e-mail anziché fermoposta. Kathleen (Meg Ryan) è la proprietaria di una piccola libreria per bambini. La donna è fidanzata con il giornalista Frank Navasky (Greg Kinnear), che tradisce platonicamente su una chat online, dove con lo pseudonimo di Shopgirl si scambia delle email appassionate con un uomo che si firma NY152 (Joe Fox interpretato da Tom Hanks. I due preferiscono mantenere l'anonimato, ma nonostante ciò si parlano a cuore aperto, rivelandosi a vicenda tutti gli aspetti più intimi di se stessi' "Accendo il mio computer, aspetto con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche, 'C'è posta per te'. Non sento niente, non un suono per le strade di New York, tranne il battito del mio cuore, ho posta da te", dice Kathleen in alcune delle frasi più celebri del film. E pensare che, così come viene rivelato in alcune curiosità riguardanti i due protagonisti, la Ryan neanche possedeva un computer, il primo le fu dato sul set. Toccò inoltre a Kevin Feige, all'epoca un semplice assistente alla produzione, ora invece a capo dei Marvel Studios, insegnare alla Ephron, Ryan e Hanks come usare un computer e mandare email.

Ed ancora, secondo quanto scrisse Variety citando la sorella della regista, C'è posta per te fu considerato come un sequel di 'Insonnia d'amore' (Sleepless in Seattle), film del 1993 sempre diretto dalla Ephron e con Hanks la Ryan. "Nelle nostre menti - spiegò Delia Ephron - era il sequel anche se non in senso stretto. Si trattava di loro due che tornavano assieme ed erano magici". Il riferimento è all'intesa del tutto particolare che si era creata tra i due attori in entrambe le commedie romantiche.

Lo scorso ottobre, in occasione del 25/o anniversario della pellicola e dei 100 anni della Warner Bros, la casa di produzione, C'è posta per te è tornato brevemente al cinema.





