Argentero, ecco Doc 3 - Nelle tue mani e sono felice

La nuova stagione "riparte da dove si era conclusa la seconda: il dottor Andrea Fanti ha finalmente ripreso il suo camice da primario, ma non solo. Lui, però, non è attaccato al titolo, la sua missione è prendersi cura dei pazienti e della squadra di medici che lo affianca". Il primo episodio avrà come titolo Risvegli e un motivo c'è. Luca Argentero è pronto a indossare di nuovo il camice del medico più famoso, empatico ed amato della fiction italiana. 'Doc nelle tue mani 3' arriverà dall'11 gennaio 2024 in prima serata su Rai 1 per un totale di 8 prime serate è tra le fiction più attesa del nuovo anno e le passate edizioni hanno fatto il pieno di ascolto. Prima di approdare in tv i primi due episodi sono disponibili negli UCI Cinemas di tutta Italia per due giorni: il 18 e il 19 dicembre. Ritorneranno gli attori che abbiamo lasciato nella scorsa stagione come Matilde Gioli (Giulia) e Pierpaolo Spollon, visto anche in nelle due edizioni di Blanca (qui è Riccardo specializzando che ritorna dopo la morte per covid della sua fidanzata Alba) e Sara di Lazzaro (l'ex moglie di Doc Agnese), ma non mancheranno nuovi personaggi. Tra questi è attesissima l'interpretazione di Giacomo Giorgio visto in Mare Fuori ("sono il figlio di un rinomato oculista ma in verità vuole fare serate e pensa ad altro, alla fine la vita del reparto forse riuscirà a scalfire questa sua maschera di superficialità"). E ora - dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli è costato la memoria nella prima stagione e dopo aver combattuto insieme al resto dello staff durante la pandemia nella seconda - nelle nuove puntate Doc si trova ad affrontare una nuova sfida. Ed è proprio al termine di una giornata di lavoro che Andrea viene folgorato da un ricordo dei dodici anni che credeva perduti per sempre. Non è che un frammento della vita che ha dimenticato, ma sufficiente a generare in lui la speranza.

Certe cose Argentero conviene dimenticarle nella vita? "Io la penso come Fanti, ogni cosa bisogna salvaguardarla nel bene e nel male fa parte del nostro vissuto, la vita è preziosa".

Diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, la serie vede nel cast anche, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. Ai nomi confermati del cast della serie prodotta da Lux Vide società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, si aggiungono quelli dei nuovi interpreti Giacomo Giorgio, Laura Cravedi (bravissima, perfezionista ma nasconde un segreto), Elisa Wong i tre nuovi specializzandi.

"Questo frammento perduto di memoria spiega Argentero rivestirà un'enorme importanza per Fanti. Un fatto destabilizzante per le donne che gli sono più vicine: Giulia (Matilde Gioli), la sua seconda in reparto, e Agnese, l'ex moglie. Gioli rileva: " Giulia pensava che gli anni della sua passione per Andrea fossero sepolti per sempre. Prima la tragica storia con Lorenzo e una possibile nuova relazione con Damiano l'avevano aiutata.

È però Agnese, spiega Sara Lazzaro "quella più sconvolta dalla possibilità che Andrea ricordi perché al suo risveglio, dopo lo sparo, non è stata del tutto onesta con lui: la morte di Mattia (il figlio), il loro divorzio non solo".

"Ogni tanto - aggiunge il protagonista - mi fermo a pensare che questa professione si dia per scontato e questa serie la fa apprezzare. In questa nuova stagione si rifletterà sul fatto che ci siano più prestazioni con sempre meno risorse" Argentero si ritiene un privilegiato: " per essere stato scelto per questo ruolo che è così nel cuore delle persone. In questi anni molto spesso i giornalisti mi hanno chiesto non ti preoccupa l'idea di essere così identificato con un personaggio, non rischia di nuocere alla tua carriera?. La mia risposta è no, anzi, ne vado fiero. L'idea che un personaggio sia così identitario la reputo davvero un lusso. Ci sono poche cose memorabili nella carriera di un attore, l'idea di poter essere ricordato ('quest'anno faccio vent'anni di carriera quindi qualcosa di buono l'ho fatto') in qualche modo per una cosa così positiva, che ha generato così tanta empatia e affetto nel cuore delle persone mi riempie di orgoglio. Ma ci tiene a dire "non ho mai sognato di fare il medico. Tanto che mi sono laureato in altro prima di intraprendere questa carriera". Una serie così amata tanto che gli americani proporranno ai loro spettatori il remake, che avrà come protagonista una doc donna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA