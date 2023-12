Lorella Cuccarini: 'Sanremo era l'ultima cosa che avrei immaginato'

"La prima cosa che mi ha detto Amadeus è stata: 'ti piacerebbe fare una serata con me? È il mio ultimo festival e lo vorrei fare con gli amici'. Era l'ultima cosa che avrei immaginato". Lo ha detto Lorella Cuccarini, stasera al Tg1. La showgirl, dopo essere stata ospite l'anno scorso nella serata dei duetti con il giovane Olly in una nuova versione de La notte vola e dopo aver essere già stata accanto a Pippo Baudo nel 1993, è stata scelta da Amadeus per essere la co-conduttrice nella serata del venerdì.

Nel 1995 ha avuto anche un'esperienza come cantante in gara con il brano Un altro amore no, nell'edizione vinta da Giorgia.

"Fu un'edizione bellissima, io arrivai decima e fu una soddisfazione. Lo feci per il gusto di mettermi in gioco". In famiglia dice di cantare poco La Notte vola e di preferire altro: "Cantiamo un po' di tutto, tipo What a feeling di Flashdance".

Da anni Lorella Cuccarini è una presenza fissa tra i professori della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA