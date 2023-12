Sangiuliano: "Rivogliono il Discobolo? Devono passare sul mio corpo"

"Chi chiede la restituzione del Discobolo Lancellotti deve passare sul mio cadavere". Lo ha detto parlando a Napoli il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sottolineando "che è patrimonio della nazione". "E trovo assurdo che c'è qualcuno sui social che pur di attaccare il ministro della Cultura del governo Meloni si schiera con chi lo vuole", ha proseguito il ministro ricordando che fu portato via dal governo di Hitler.



Il riferimento è alla notizia riportata oggi da Il Corriere della Sera, secondo la quale i vertici della Gliptoteca di Monaco di Baviera hanno chiesto di riavere il Discobolo Lancellotti, una copia romana in marmo del II secolo d.C. del celebre bronzo di Mirone.



L'opera, conservata nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano, era stata venduta alla Germania nazista nel 1938 per poi tornare in Italia nel 1948.

