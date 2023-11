L'attore Jamie Foxx accusato di molestie sessuali

L'attore premio Oscar Jamie Foxx è accusato di aver molestato sessualmente una donna nel 2015 a New York. La notizia, riportata dal New York Post, trova conferma in documenti giudiziari.

La denuncia per violenza sessuale è arrivata alla vigilia della scadenza di una legge che consente alle vittime di sporgere denuncia civile per fatti prescritti.

Stando alla denuncia depositata davanti alla Corte suprema dello Stato di New York, Eric Marlon Bishop alias Jamie Foxx avrebbe aggredito sessualmente la denunciante - che ha mantenuto l'anonimato - durante una serata sulla terrazza del tetto di un bar-ristorante di Manhattan nell'agosto 2015.

Secondo il quotidiano, Foxx avrebbe incontrato donna in un ristorante di New York e l'avrebbe toccata in modo inappropriato. Le guardie del corpo dell'attore avrebbero fatto finta di niente. L'assalto sarebbe terminato con l'arrivo di un'amica della donna.



