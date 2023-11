Taylor Swift "devastata" per la morte di una fan in Brasile

Taylor Swift e' "devastata" per la morte di una giovane fan che aveva aspettato in fila per ore al caldo estremo per entrare a un suo concerto a Rio de Janeiro. "Non riesco a credere che sto scrivendo queste parole col cuore a pezzi prima del mio show. Non so come esprimere quanto sono devastata", ha scritto la cantante su Instagram: "So poco di quanto e' successo se non che era incredibilmente bella e troppo giovane".

Taylor aveva aggiunto che non avrebbe toccato l'argomento della morte della ragazza dal palcoscenico perché sopraffatta dal dolore: "Era l'ultima cosa che pensavo sarebbe successa quando abbiamo deciso di portare in Brasile il tour The Eras".

La ragazza, Ana Clara Benevides Machado, aveva 23 anni: è stata stroncata da un attacco cardiorespiratorio provocato probabilmente dal caldo senza precedenti che investe da alcuni giorni la città. Ana era stata esposta a lungo a una temperatura prossima ai 40 gradi, in attesa dell'inizio dello spettacolo e sarebbe svenuta pochi minuti dopo l'apertura dello show che aveva portato allo stadio di Rio 60 mila fan.

Dopo aver appreso della notizia, Taylor, che aveva più volte interrotto il concerto per chiedere all'organizzazione dell'evento di distribuire acqua ai fan, ha pubblicato il messaggio di condoglianze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA