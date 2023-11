Record di ascolti per Che tempo che fa, quasi 2,5 milioni

Record d'ascolti per "Che tempo che fa", il talk show creato e condotto da Fabio Fazio che ieri sera ha ospitato Beppe Grillo, al ritorno in tv dopo 9 anni. Il programma cresce e conquista quasi 2 milioni e mezzo di spettatori (2.488.000) e il 12,10% di share su NOVE, con un picco d'ascolto di 2.881.000 spettatori e un picco di share che sfiora il 14% (13,87). Con questi dati lo show si conferma sul podio degli ascolti della serata. Anche "Il Tavolo" segna il record stagionale totalizzando 1.343.0000 spettatori e quasi il 10% di share (9,66), con un picco di 2 milioni di spettatori (1.964.000) e del 12% di share (11,89); ottimi ascolti anche per "Che tempo che farà" che ha raggiunto 551.000 spettatori con il 3,05% di share e per "L'Anteprima", seguita da 1.454.000 spettatori con il 7,4% di share.

#CTCF è stato 1° nelle tendenze per l'intera serata. Nuovi record anche per il NOVE: 4° canale nazionale nelle 24 ore con il 4,8% di share (miglior risultato di sempre), 3° canale nazionale in prime time e in seconda serata rispettivamente con l'11,8% (miglior risultato di sempre) e l'8,8% di share sul pubblico totale.



L'intero portfolio Warner Bros. Discovery registra il miglior risultato di sempre in prime time e in seconda serata rispettivamente con il 17,6% e il 17,2% di share, e realizza nelle 24 ore l'11,9%. "CHE TEMPO CHE FA" di Fabio Fazio è prodotto da l'OFFicina, società del Gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery.



