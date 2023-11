Pace fatta Totti-Spalletti a Viva Rai2!

Sorpresa di Fiorello per Francesco Totti, ospite della prima puntata della nuova edizione di Viva Rai2!. Lo showman chiama al telefono Luciano Spalletti e, sulla scia di un'intervista rilasciata da Totti pochi giorni fa, fissa un incontro tra i due per stemperare le tensioni e organizzare un abbraccio. "Andiamo insieme al Bambino Gesù, sarebbe bello donare questo momento a tanti bambini che conosciamo bene e con cui abbiamo condiviso molte emozioni della Roma" propone Spalletti, per dare un senso benefico a questo incontro. "Ok, va bene, ciao mister", dice Totti accettando l'invito.

