Fedez, spunta l'ipotesi conduzione del Milionario su La7

Fedez verso La7 e la conduzione dello storico quiz "Chi vuol essere milionario"?. A lanciare l'indiscrezione, che se confermata porterebbe l'artista a una nuova trasformazione, è Libero, sulle pagine di oggi.

Secondo il quotidiano, obiettivo di Urbano Cairo è arruolare Federico Lucia (vero nome di Fedez) "nella trincea quotidiana del preserale de La7", con lo storico programma che per anni è stato appannaggio di Gerry Scotti su Mediaset, tra il 2000 e il 2011 nel preserale, poi tra il 2018 e il 2020 con gli speciali di prima serata. Nessun commento dall'emittente.

Una sfida inedita per il rapper, che porta in dono milioni di follower, abituato già al piccolo schermo (da anni è giudice di X Factor, anche nell'edizione in corso, ha partecipato a Lol, Celebrity Hunted, ha un suo podcast Muschio Selvaggio), ma non certo nel ruolo del "bravo presentatore".

Secondo quanto riporta Libero, la striscia quotidiana del format - storicamente prodotto da Fremantle - andrebbe in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7 e la messa in onda è prevista a partire dall'inizio del 2024, fino a giugno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA