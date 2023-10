Morto Zubin Mehta, ma è una fake news. Contrariamente a quanto circolato sul web nel primo pomeriggio, il grande direttore d'orchestra è vivo, si trova a Los Angeles, ed è stato anche raggiunto telefonicamente.

"Fake news, molto molto fake - così il Teatro del Maggio di Firenze su Fb -! Stanno circolando da qualche minuto sul web delle false notizie, peraltro condivise da sprovveduti e che bolliamo immediatamente come volgari e inappropriate, circa la morte del maestro Zubin Mehta. Il maestro è a Los Angeles, ha risposto al telefono e fin ora non risulta che un trapassato ad altra vita dica 'Hello!' e si faccia una grande risata. Lunga, lunghissima vita al nostro amato maestro Mehta".

"Per fortuna la notizia sulla morte di Mehta è una fake news. Gli farei un grande in bocca al lupo, lunga vita al maestro. Abbiamo avuto un sussulto. Ormai diventa sempre più difficile distinguere tra notizie e vere". Lo ha dichiarato, in Consiglio comunale, il sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Un suo amico lo ha chiamato e il maestro ha risposto dicendo 'Hello, I'm still alive'", ovvero 'sono ancora vivo', ha spiegato Nardella.

