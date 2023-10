Calcutta live a sorpresa sul tetto di Radio Rai

Calcutta protagonista di un concerto a sorpresa sul tetto della sede Rai di Radio3, visibile dai tetto della storica sede di Radio Rai in via Asiago 10 e dai palazzi circostanti e proiettato su uno schermo per i fan dell'artista che avevano avuto una soffiata sui social sul secret show e per I passanti attirati dalla musica. Un pomeriggio diverso per gli abitanti della via della zona Prati della capitale, gli stessi che hanno 'sfrattato" Fiorello e il suo show mattutino 'Viva Rai2!' a colpi di striscioni "Liberate via Asiago".

Molti, divertiti, si sono affacciati alle finestre per riprendere il live, durato circa 40 minuti e partito sulle note di 'Due minuti', singolo apripista del nuovo album del cantautore 'Relax' uscito oggi e presentato anche a Milano con una performance 'sospesa' su un palazzo, con l'invito a rallentare che richiama il titolo dell'album. In strada entusiasmo dei presenti. Qualcuno ha invece colto l'occasione per scendere dal suo appartamento e protestare.

Video Calcutta live sul tetto di Radio Rai, a Roma





"Volevamo sperimentare una diversa modalità per un evento originale, che potesse diventare anche un nuovo format per la radio, in particolare per la visual", dice all'ANSA il responsabile di Radio Rai Flavio Mucciante. Per la location - spiega - "fonte d'ispirazione è stato naturalmente l'indimenticabile concerto improvvisato dai Beatles, il 30 gennaio 1969, sul tetto della Apple records , a Londra, un live che vive nell'immaginario di tutti gli amanti della musica".

L'esibizione di Calcutta, ripresa da 11 telecamere e da un drone, andrà in onda il 3 novembre alle 21 su Radio 2, rete per la quale l'artista ha curato la veste sonora. L'appuntamento dal titolo 'Radio2 live, secret show' sarà presentato da Gino Castaldo e si potrà seguire anche in visual sul canale 202 del digitale terrestre.



