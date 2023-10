Fiorella Mannoia e Danilo Rea: "La nostra 'Luce' live diventerà un album" - VIDEO

La magia di 'Luce', il concerto in duo di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, diventerà presto anche un album. Lo annuncia all'ANSA Fiorella Mannoia presentando il nuovo giro di concerti che, dopo una trentina di sold out in tutta Italia, farà tappa nei teatri a partire dal 25 ottobre con una serata per AIRC al Teatro Grande di Brescia.

Il fortunato sodalizio artistico, che ha conquistato il pubblico e collezionato una trentina di sold out, si rinnova di sera in sera. Danilo Rea, uno dei più apprezzati pianisti jazz, sottolinea l'imprevedibilità di ogni performance e la libertà artistica che caratterizza questo incontro con una delle più grandi interpreti della canzone italiana. Dal canto suo, Fiorella Mannoia racconta che "sarebbe stato un peccato non fermare questo momento, forse irripetibile, in un disco".

Dopo Brescia, 'Luce' farà tappa a Biella il 26 ottobre, a Roma il 29, a Torino il 31. A novembre il 2 a Sanremo, il 5 ad Assisi, il 7 a Bari, l'8 a Napoli, l'11 a Padova, il 12 a Milano, il 14 ad Alessandria, il 22 a Bologna, il 23 ad Ancona, il 29 a Parma, il 30 a Mantova. Il 2 dicembre Fiorella Mannoia e Danilo Rea saranno a Cremona, il 7 a Catanzaro, l'8 a Rende (CS), il 10 a Palermo, l'11 a Catania, il 13 a Reggio Calabria, il 16 a Firenze, il 18 a Verona e il 21 a Lugano.

Impegnata sul fronte della prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne con l'associazione Una Nessuna Centomila, Fiorella Mannoia è pronta a tornare sul palco anche per l'evento 'Una Nessuna Centomila - in Arena', di cui è direttrice artistica, saltato il 26 settembre scorso per un suo problema di salute e rinviato al 2024. "Stiamo aspettando - dice l'artista - che il comune di Verona ci dia una data. Le troppe donne uccise sono vittime di uomini che non accettano la loro emancipazione. E' sempre lo stesso - conclude Fiorella Mannoia - il motivo che scatena questa follia omicida".

Video Musica, Fiorella Mannoia e Danilo Rea: 'La nostra 'Luce' live diventerà un album'

