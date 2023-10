'The Eras' di Taylor Swift debutta a 123 milioni di dollari globali

Il film concerto "The Eras" di Taylor Swift ha ufficialmente incassato 92,8 milioni di dollari in Nord America e 30,7 milioni di dollari nel resto del mondo, portando a un box office globale di 123,5 milioni di dollari.

Le vendite sono risultate lievemente inferiori rispetto alle ultime proiezioni che ieri avevano stimato un botteghino da 95 a 97 milioni negli Usa e in Canada e un totale mondiale da 126 a 130 milioni. Si tratta comunque di un risultato impressionante anche alla luce del fatto che l'annuncio del film è arrivato solo sei settimane fa e che la promozione è stata ridotta all'osso se si esclude la cassa di risonanza dei 350 milioni di fan della cantante su Twitter.

"The Eras", nella versione cinematografica, è risultato il debutto migliore in ottobre dopo Joker nel 2019 con 96 milioni di dollari ai botteghini. Il film ha seguito un percorso atipico perché Taylor Swift ha negoziato direttamente con la catena di sale Amc senza coinvolgere le major nella distribuzione. L'artista, che ha prodotto il film, porterà a casa il 57% circa del box office, con il resto agli esercenti e una piccola cifra residua a Amc come distributore. "The Eras" non è una esclusiva di Amc. E' stato proiettato in 3.855 cinema negli Usa e in Canada e 4.527 a livello internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA