Al via 'Aspettando Viva Rai2!', prove tecniche di buon umore

Dal 'glass di cortesia', improvvisato in un bar di Roma, lunedì Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero e tutta la banda di 'Viva Rai2!' ricominciano a suonare la sveglia a modo loro. Dal lunedì al venerdì in diretta le prove tecniche di buon umore con 'Aspettando Viva Rai2!', dalle 7.15 circa sulla pagina Instagram di Fiorello (@rosario_fiorello) e in seguito, con l'integrazione di materiali sempre nuovi e originali, anche su RaiPlay. Tommaso Paradiso ospite della prima puntata. L'attualità, la musica, la rassegna stampa, gli incontri occasionali con ospiti di passaggio: con 'Aspettando Viva Rai2!' si scaldano i motori del buongiorno targato Fiorello. La regia è di Piergiorgio Camilli.

