Boom di spettatori nel 2022, la pandemia è alle spalle

Dai cinema ai concerti, dai teatri agli eventi itineranti o sportivi fino alle mostre: il variegato mondo dello spettacolo sta guarendo dal contagio pandemico, recupera spettatori rispetto alle chiusure generalizzate dell'era covid e in alcuni casi recupera anche il gap con il periodo precedente al blocco. Con oltre 3 milioni di eventi, cresciuti dell'80% sul 2021 e con 3 miliardi di spesa, in rialzo del 187% sull'anno precedente, per 205 milioni di spettatori anche loro in crescita del 150%, il 2022 ha segnato per il settore un netto recupero con segnali di riallineamento ai livelli del 2019. È il quadro che emerge dal Rapporto Siae 2022, i cui dati consentono anche di stimare già un 2023 in netto recupero sui livelli pre-pandemia e un 2024 con il segno positivo.

Rispetto al dato sul valore generato, 3 miliardi di euro nel 2022, e che vedeva un calo del 20% rispetto al 2019, la perdita nei primi sei mesi dell'anno sarebbe dimezzata (-9%) senza contare che il calo, ad una sola cifra, non contiene i numeri prevedibilmente positivi dei mesi estivi: insomma "possiamo sperare di chiudere il 2023 con un netto recupero sui livelli pre-pandemia e mettere le basi per puntare ad un 2024 con il segno positivo" ha annunciato oggi Matteo Fedeli, direttore generale della Siae, presentando il rapporto 2022.

Se il pubblico italiano ha ripreso ad uscire e ad assistere ad eventi e spettacoli, rispetto al periodo pre-pandemico è in particolare cresciuta nel 2022 la partecipazione ai concerti di musica leggera, pop e rock ma anche jazz. Con Vasco Rossi che ha dominato nei live, Avatar al Cinema e Notre Dame de Paris a Teatro.

Dalla primavera del 2022, emerge dal Rapporto che quest'anno la Siae ha stilato anche con la collaborazione dell'Agis, l'Associazione generale italiana dello Spettacolo, da quando cioè sono stati riaperti gli eventi all'aperto, alcuni settori hanno messo a segno addirittura una crescita sul numero degli spettacoli rispetto al 2019, prima cioè della pandemia, come i concerti di musica leggera, che sono aumentati di oltre il 70% sull'ultimo anno prima della pandemia, complici anche le riprogrammazioni degli eventi sospesi tra il 2020 e il 2021 causa Covid. Ma sono cresciuti anche i concerti di musica jazz, così come tutte le attività comprese dallo spettacolo viaggiante. In particolare dal lato dello spettacolo per i concerti di musica leggera nel 2022 il ritorno di fiamma parla di oltre 31mila eventi (+182% sull'anno precedente), una cifra che supera di gran lunga il livello di offerta prima della pandemia (+70% sul 2019).

Parte di questa crescita, rileva la Siae, può essere spiegata con la riprogrammazione dei concerti inizialmente previsti nel 2020 o nel 2021. Quanto alla domanda, l'interesse del pubblico è davvero esploso: sono stati quasi 20,9 milioni gli spettatori registrati nel 2022, con una crescita esponenziale rispetto al 2022 del 573% e 65,7% sul '19. Al top del botteghino Vasco Rossi che a maggio del 2022 ha portato in concerto ben oltre 110 spettatori a Trento e poi sempre tra i 60 e gli 80 mila nei successivi concerti a Imola, Milano e Roma e Ligabue che a giugno ha staccato oltre 100 mila biglietti nel concerto all'arena Campo volo.

Questa ritornata voglia di aggregazione degli italiani si scontra tuttavia con un sempre più allarmante trend di chiusura degli spazi di intrattenimento. Un fenomeno che, stando al rapporto, interessa soprattutto le regioni del Sud ma, anche se in misura minore, il Centro Italia.

In quest'ottica Siae e Agis hanno deciso di avviare insieme anche un censimento sui teatri e in generale sui luoghi di spettacolo che sono rimasti chiusi al pubblico. L'obiettivo, hanno spiegato i presidenti delle due associazioni, Salvatore Nastasi e Francesco Giambrone, è quello di raccogliere i dati per fare proposte costruttive al governo per potenziare tutto il sistema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA