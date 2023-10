Liliana Segre a Claudio Bisio: 'Grande sensibilità verso la Shoah'

"Caro Claudio, ho molto apprezzato il tuo film perché hai saputo rendere la freschezza e l'innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia che c'è sullo sfondo. Un abbraccio Liliana". Questo il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre rivolto a Claudio Bisio in riferimento al suo primo film da regista,

L'ultima volta che siamo stati bambini, in sala dal 12 ottobre in 350 copie distribuite da Medusa. Il messaggio è stato letto da Antonella Di Castro, vicepresidente assessora alla cultura della comunità ebraica di Roma.

Il film si svolge a Roma nell'estate del 1943 e ha come protagonisti principali quattro bambini, amici per la pelle. Quando uno di loro, Riccardo, che viene da un'agiata famiglia ebrea, viene deportato dal ghetto, gli altri tre si mettono, con coraggio ed incoscienza, in viaggio verso la Germania per liberarlo.

