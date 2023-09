Il Papa, comporre musica è una metafora della vita

"Comporre musica è una metafora della vita, in cui abbiamo bisogno sia di sintonizzarci armoniosamente con gli altri, con la società e con le sue leggi, sia di dare spazio all'originalità del modo di essere e di esprimersi di ognuno". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza stamane in Vaticano i partecipanti al "Christmas Contest", concorso musicale legato al Concerto di Natale.

"Voi siete compositori! - ha sottolineato il Pontefice - E la composizione è un'arte impegnativa, che richiede, da una parte, conoscenza della musica con le sue regole e il suo linguaggio e, dall'altra, capacità di dare voce alle domande, alle ispirazioni e ai desideri del cuore. È un'arte che richiede, in due parole, armonia e creatività, che vanno insieme". Soffermandosi sui concetti di armonia e creatività, Francesco ha spiegato che "non sono in contrasto: infatti la ricerca dell'armonia, che richiede impegno, dedizione e costanza, nella musica come nella vita, non umilia, ma libera l'unicità di ciascuno, offrendo all'artista gli strumenti per comunicarsi in modo comprensibile agli altri, così da diventare un dono costruttivo per la gioia di tutti".

Al tempo stesso, però, "ciò che l'artista condivide in ogni sua opera parla di sentimenti unici, personali ed intimi. Così nelle composizioni che presentate al Contest, dietro ciascuno dei titoli che avete proposto, ci date la possibilità di incontrarvi in un momento irripetibile, quello dell'ispirazione, che è tutto vostro, ma che avete voluto condividere". "Questo è importante - ha aggiunto il Papa 'a braccio' -: l'artista regala se stesso, quando fa l'opera, quando esercita l'opera".

Ricordando infine che il concorso "si svolge in vista del Concerto di Natale, durante il quale saranno eseguiti i brani dei primi classificati", Bergoglio ha evidenziato che "la musica non ci parla solo di noi, ma anche della ricerca di Dio, e talvolta di Dio stesso! Ed è bene, perché l'armonia e la creatività, di cui ho voluto dirvi qualcosa, si trovano prima di tutto in Lui, e il Natale le mostra in un modo speciale e commovente". "Continuate, per favore, a coltivare i vostri grandi sogni, il vostro talento e la vostra passione: sogni, talento e passione insieme, creatività - ha concluso -. Faranno bene a voi e a quanti troverete sul vostro cammino".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA