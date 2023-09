Arrestato l'attore Guevara, la Mostra fa sapere: 'Non era a Lido per noi'

Gabriel Guevara, un giovane attore spagnolo di Culpa Mia, vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation - la cerimonia questa sera al Lido - su cui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato. Dell'assenza si sarebbero accorti i fan che aspettavano il teen idol della serie che spopola su Prime Video, secondo Tpi. La Biennale di Venezia - in una nota - precisa che la presenza di Guevara a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.





