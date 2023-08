"Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano.

Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più".

Marracash, in una storia su Instagram, risponde così a Morgan che ieri a Selinunte, durante uno spettacolo, al pubblico che lo invitata a cantare aveva risposto di andare a vedere Marracash o Fedez. Morgan si era poi scusato.







