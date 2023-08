Barbie senza rivali, domina gli incassi e vola a 27,5 milioni

Barbie senza rivali: la bambola in carne e ossa interpretata da Margot Robbie nel film live action di Greta Gerwig resta in vetta agli incassi del weekend, raccogliendo oltre un milione e 200mila euro e sfiorando nel complesso i 27 milioni e mezzo. Al secondo posto si conferma Shark 2 - L'abisso con 734mila euro nel fine settimana, per un box office totale di 3,8 milioni. Invariato anche il terzo gradino del podio con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 che deve accontentarsi di 187mila euro nel weekend (quasi 5 milioni il bottino complessivo).

Quarta piazza per il film di animazione Disney/Pixar, Elemental, che porta a casa poco più di 127mila euro, toccando quota 6,3 milioni. Debutta in quinta posizione l'horror Demeter - Il risveglio di Dracula, con poco più di 110mila euro, seguito da Indiana Jones e il quadrante del destino che guadagna altri 110mila euro e raggiunge nel complesso i 6,1 milioni.

In settima posizione Il mio vicino Totoro, grande classico di Hayao Miyazaki tornato al cinema dal 10 al 16 agosto con la rassegna Lucky Red Un mondo di sogni animati, con 105mila euro. Risale all'ottavo posto L'ultima notte di Amore, il thriller di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, che mette a segno altri 5mila euro, per un bottino complessivo di 3,4 milioni.

Chiudono la top ten Ruby Gillman - La ragazza con i tentacoli (24mila euro) e Le otto montagne (20mila euro, per un totale di 5,9 milioni), in risalita di ben sette posizioni. Nel complesso il box office sconta un calo del 55%, legato con ogni probabilità alle ferie d'agosto: 3 milioni 81mila euro rispetto ai 6,8 milioni dello scorso weekend.



