Travis Scott 'gladiatore' doma il Circo Massimo

È stato facile ribattezzarlo, data la location e l'hype dell'evento, il gladiatore dell'hip hop.

Attesa febbrile dalla mattina, bus deviati, la novità dello streaming per chi non era a Roma ma nel mondo: è un evento annunciato il concerto sold out di Travis Scott di questa sera al Circo Massimo che ha fatto ballare almeno 60mila persone.

Il rapper texano Jacques Bermon Webster II, nome d'arte Travis Scott da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, per la prima volta dal vivo ha fatto ascoltare i brani del nuovo disco, il quarto, Utopia, uscito il 28 luglio e già corredato di record. E' entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi. Nella Global Chart ha debuttato alla 1 posizione totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell'artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Il brano Hyaena è primo, insieme ad altri 8 direttamente entrati nella Top10 della classifica globale, mentre tutti i brani dell'album sono nella Top30.

All'evento, annunciato solo 5 giorni fa, c'erano in tribuna tanti artisti come Gemitaiz, Tedua, Matteo Paolillo, Sick Luke, Emma Marrone, ma anche Bebe Vio, Giorgia Soleri, i calciatori Dybala, El Shaarawy, Abraham, Cristante.

L'artista pluripremiato, certificato Diamante, nominato 8 volte ai Grammy Awards, sul palco romano ha cominciato con i suoi cavalli di battaglia dal 2015 (anno di Rodeo).

Alla terza canzone la sorpresa: Kanye West sul palco a cantare con il suo pupillo scatenato Can tell me nothing.

È la notte di Utopia, trema anche il prato, e chissà non arrivino Drake, Beyonce', The Weeknd su questo palco distopico a cantare con Travis il gladiatore in bianco tra fiamme e fumogeni.

In scaletta Meltdown, scritto con Drake, che con quelle rime su Willy Wonka, ha fatto subito pensare ad un riferimento, per non dire un dissing tanto di moda nell'estate musicale 2023, rivolto a Timotheè Chalamet, protagonista dell'ancora inedito film sul personaggio della Fabbrica di cioccolato, che secondo gossip in realtà mai confermati sarebbe il nuovo fidanzato di Kylie Jenner, una delle sorelle del clan Kardashian con cui Scott ha fatto due figli Stormi e Aire. Scott - cresciuto alla scuola rapper di Kanye West ''Non sarei qui senza di lui" ha detto - performer, autore, produttore e collaboratore, è diventato emblema del suo tempo con influenze sulla moda e sulla cultura.

Il suo film Circus Maximus, uscito nelle sale statunitensi il 27 luglio. Nella pellicola il protagonista è Scott che, soffocato da una piovra, assume una nuova forma per incontrare su un monte il produttore Rick Rubin.



