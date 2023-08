Il saggio di Sanasi d'Arpe, un diario nella contemporaneità

Il diario di un cammino, reale e ideale, nello spazio che ci circonda, nel tempo che viviamo e dentro noi stessi. E' quanto propone il nuovo saggio di Maria Sole Sanasi d'Arpe dal titolo "Muta a piedi" (edito da Eurilink University Press, 193 pagine) con la prefazione del già presidente del Senato, Pietro Grasso.

Indicativa in questo senso anche la copertina che raffigura una giovane donna, di spalle, che cammina avendo davanti un muro, mentre lateralmente spiragli di luce illuminano i suoi passi: "quelli che muove fuori e dentro sé stessa", spiega l'autrice parlando di questa figura femminile che resta muta durante il viaggio per poi esprimere impressioni e idee nelle pagine del suo diario. Un diario che, anche secondo quanto si legge nella prefazione di Grasso, attraverso "un lucido sguardo verso il mondo contemporaneo, le sue sfide, le sue ipocrisie" analizza il presente con "profondità di pensiero e attraverso una sofisticata cifra culturale".

Il percorso compiuto da Maria Sole Sanasi d'Arpe si articola in 5 quaderni: 5 stadi che rappresentano la sua vita attiva e contemplativa "così come furono concepite nel pensiero antico, da Aristotele e Platone e dall'Umanesimo italiano fino ad oggi" richiamandosi "ad una nuova concezione dell'umanesimo che si rifà ad un'unità o meglio, ad una sostenibilità tra i due saperi, tra i due campi di attività, conseguenza delle rispettive teorie".

Nei 5 capitoli si trovano anche, come sottolinea Sanasi d'Arpe, "le considerazioni dal timbro più tecnico che non dimenticano mai la leggerezza della riflessione personale e quelle più proprie del diario". Considerazioni che riflettono l'essenza dell'approfondimento e dello studio. Il filo conduttore è quello che unisce le intuizioni di una mente riflessiva alla necessità di trasformare queste in esperienza concreta per superare le proprie "colonne d'Ercole" e accettare "le sconfitte" restando comunque "invincibili". "Chi riesce nel labile e particolarissimo connubio tra esperienza e intuizione, a comprenderne la risoluzione, può considerare superato il suo più funesto naufragio: quello necessario alla conoscenza", dichiara l'autrice illustrando il suo saggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA