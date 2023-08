Weekend al cinema, è tempo di ferie d'agosto

Dopo la eccellente performance di luglio (nutrita soprattutto dai blockbuster americani), anche l'esercizio cinematografico tira il fiato e per le prossime due settimane limita al massimo le novità in sala. In questo weekend appena tre: - - Fratello e sorella di Arnaud Desplechin con Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani, Cosmina Stratan, Max Baissette de Malglaive, Benjamin Siksou, Patrick Timsit. La garanzia questa volta non è solo del regista (uno dei migliori esponenti del cinema francese attuale), ma anche di un cast che mette in bella vista la premio Oscar Marion Cotillard. Storia di due fratelli, entrambi colti e raffinati, ma divisi da anni per gelosie e incomprensioni. Arrivati alla mezza età e improvvisamente colpiti dall'incidente che ha visto vittime i loro genitori, i due sono costretti a rivedersi e a misurare le reciproche diffidenze.

- Shark 2 di Ben Wheatley con Jason Statham, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Sergio Peris-Mencheta, Jing Wu. La saga degli squali assassini si sposta in fondo all'oceano in una rara oasi di ecosistema ancora intatto. Qui l'eroe Jonas Taylor, esperto in salvataggi sottomarini, dovrà lottare insieme a un pugno di valorosi contro la speculazione di una multinazionale che insidia le acque protette ma anche contro i predatori del mare. Effetti speciali garantiti.

- Black Beats di Alessio Liguori con Yvonne Mai, Jordan Alexandra, Sebastian Fabijanski, Amelia Clay. Forse la vera sorpresa della settimana: regista italiano, coproduzione con la Polonia, una storia non banale tra gender e thriller. Dora e Beth sono amanti, giovani, belle e ladre. Dopo l'ultimo colpo riuscito decidono di rifugiarsi in montagna per godersi la vita e stare lontane dalla polizia. Ignorano però che un oscuro pericolo le minaccia e che qualcuno segue le loro tracce...





Riproduzione riservata © Copyright ANSA