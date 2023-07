Primo weekend d'oro per Barbie, 337 milioni nel mondo

Quello che è stato ribattezzato il 'film più coinvolgente degli ultimi anni' si è rivelato anche un fenomeno del botteghino a livello mondiale. Secondo quanto scrive Variety, infatti, Barbie, diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, nel primo fine settimana di debutto ha incassato a livello mondiale 337 milioni di dollari. Negli Stati Uniti ha superato i 155 milioni, miglior debutto in Nord America per un film diretto da una donna. I precedenti record appartenevano a 'Captain Marvel' (2019), co diretto da Anna Boden e Ryan Fleck con 153 milioni e 'Wonder Woman' (2017), diretto da Patty Jenkins con 103 milioni. In Italia ha raggiunto quasi quota 7 milioni e 800 mila. Nonostante sia stato il miglior film di debutto nel 2023, il Bel Paese è tuttavia indietro rispetto al Regno Unito con quasi 30 milioni, il Messico con oltre 22 milioni, il Brasile con 15,9 milioni, l'Australia con 14,6 milioni, la Spagna con quasi 10 milioni, la Francia con 9,8 milioni e la Cina con 8,2 milioni.

Prodotto, tra gli altri, dalla Mattel, e distribuito dalla Warner Bros, Barbie è costato 145 milioni di dollari. E' stato co sceneggiato dalla stessa regista in collaborazione con il partner, Noah Baumbach (Storia di un matrimonio, Il calamaro e la balena). Il film è diventato un fenomeno ancora prima dell'uscita e non ha deluso le aspettative successivamente anche a livello qualitativo. Secondo Rotten Tomatoes, ha messo d'accorso critica e pubblico con 90 punti percentuali.

In quella che è stata definita la 'battaglia della bomba contro la bomba sexy', ossia Oppenheimer versus Barbie, i due film ribattezzati anche con un unico titolo, 'Barbenheimer', il dato che emerge, tra gli altri, secondo il Washington Post, è una certa stanchezza del pubblico verso i franchise di Hollywood (non hanno sbancato ne' 'Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno', ne' 'Indiana Jones e il quadrante del destino') e l'orientamento invece verso le pellicole originali.

'Oppenheimer' racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Gli incassi di entrambi i film hanno rivelato che c'è posto nei multisala per due grandi uscite nel medesimo fine settimana. In tantissimi casi il pubblico è andato a addirittura a vedere entrambi lo stesso giorno, come in una sorta di 'un'abbuffata' da cinema.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA