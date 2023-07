Su Rai2 arrivano Facci, Insegno e Costamagna

La principale novità del day time di Rai2 della prossima stagione è I facci vostri; dal lunedì al venerdì alle 12.55 una striscia prima del tg con Filippo Facci per affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura, anche eretici, tra cronaca, costume, cultura, società e politica. In onda da Milano.

Nell'access prime time arriva Pino Insegno con Ilmercanteinfiera, dal 18 settembre al 22 dicembre dal lunedì al venerdì: la riedizione, rivista e attualizzata, del gioco natalizio, con tre concorrenti si sfideranno mettendo alla prova fortuna, astuzia e strategia in un game show.

In prima serata in palinsesto una serie di debutti all'insegna della musica, della comicità e del genere game: Veramente falso, nuovo comedy show, condotto da Max Giusti, che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni (il lunedì dall'11 settembre), con celebrity che imiteranno personaggi, oggetti, dialetti, suoni e colleghi del mondo dello spettacolo, guidati da una versione un po' folle dell'intelligenza artificiale; The Floor - ne rimarrà solo uno, un nuovo game del conduttore, autore e produttore francese Arthur, una sfida tra 100 concorrenti disposti su un pavimento a scacchiera; Ale e Franz; Liberi tutti, un'interpretazione tv del fenomeno delle escape room, con Bianca Guaccero, Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia; De Martino Show, due prime serate di ispirazione teatrale con un volto simbolo della rete, e uno spin off serale di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura.

Tornano anche Francesca Fagnani con Belve, Boomerissima con Alessia Marcuzzi, in quota reality Il Collegio e La Caserma. Si ride con Vincenzo Salemme, dopo il successo di Napoletano? E famme 'na pizza, con Il bello della diretta, in onda nel 2024 dal Centro di produzione di Napoli.

In seconda serata debutta Tango: dal 2 ottobre Luisella Costamagna aprirà la settimana seguendo il ritmo dell'attualità, i temi caldi della politica, dell'economia, della cronaca, della società e del costume, senza rinunciare a un pizzico di leggerezza. Monica Setta raddoppia in questa fascia, con Generazione Z, che torna dal 14 settembre, e Storie di donne al bivio, dal 17 ottobre.

Per l'intrattenimento di seconda serata, accanto alle conferme di Bar Stella con De Martino e di Stasera c'è Cattelan su Raidue, debuttano Con gli occhi del musicista, con Enrico Ruggeri che porterà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato la musica italiana, e Pour Parler con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo, comedy in sei puntate in cui si affronteranno temi legati alla quotidianità e il pubblico sarà chiamato a intervenire, interagendo con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. New entry anche Lodo Guenzi con Tutto quanto fa cultura, una nuova proposta di approfondimento culturale e cinematografico, tra reportage e interviste in studio, per raccontare le frontiere del linguaggio, della cultura e della creatività con curiosità e stile informale.

Nel day time tornano I Fatti Vostri, con la coppia Tiberio Timperi a Anna Falchi, con l'orchestra di Stefano Palatresi a Flora Canto; Bellama' con Pierluigi Diaco; 'E viva il video box…', e nel week end Citofonare Rai2. Le novità sono Lorena Bianchetti che raddoppia sulla seconda rete con Mi presento ai tuoi, un dating show pomeridiano che riporta in auge, in chiave divertente e insieme contemporanea e quasi nostalgica, il tema del corteggiamento attraverso l'antica abitudine di fidanzarsi 'in casa', e Monica Giandotti, che da novembre conduce il sabato alle 17 Poster: chi sono i ragazzi e le ragazze che si impegnano in politica, nel sociale, nel civismo? Il programma racconterà la storia di uno di loro, giovani tra i 18 e i 20 anni, seguendoli nel loro mondo attraverso un piccolo docufilm, alternato allo studio.