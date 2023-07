Rivoluzione a Rai3, arrivano Maggioni e Bortone

Rivoluzione a Rai3: dopo l'uscita di Bianca Berlinguer, Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, la terza rete cambia pelle, fa spazio a nuovi volti e approfondimenti.

La domenica sera, al posto di Che tempo che fa, è confermato il trasloco di Report, curato e condotto da Sigfrido Ranucci, mentre nel pomeriggio a In mezz'ora, che si sdoppia con In mezz'ora - Storie dal mondo, arriva Monica Maggioni: economia, politica, cronaca e poi uno sguardo alle grandi questioni globali. A seguire, Rebus condotto da Giorgio Zanchini (senza Augias, che resta alla guida della Gioia della musica) affiancato da compagni di viaggio, protagonisti del dibattito pubblico, che si alterneranno mese dopo mese.

Presadiretta di Riccardo Iacona presidierà il lunedì sera, in staffetta con Botta e risposta (titolo provvisorio), un nuovo talk affidato a Nunzia De Girolamo in cui gli ospiti si confronteranno su temi sociali e politici con un parterre di anziani, adulti e giovani rappresentanti della società civile.

Chi l'ha visto resta l'appuntamento cult del mercoledì, il giovedì torna Amore Criminale con Emma D'Aquino.

Tra le novità di prima serata anche Italic, in onda il sabato, da settembre, con Giorgio Zanchini alla scoperta dell'opera di grandi italiani che hanno girato il Pianeta alla sua conquista.

E da ottobre Macondo, il nuovo programma condotto da Camila Raznovich: in primo piano i cambiamenti climatici, lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell'aria e dell'acqua, la conservazione del paesaggio, la questione del biologico e del chilometro zero, il risparmio energetico e la crisi idrica, temi cari alla generazione Z.

In seconda serata torna Luca Barbareschi con In Barba a Tutto, la domenica dal 3 dicembre: un punto di vista spiazzante, ironico, controcorrente, curioso, alto ma al tempo stesso pop, otto puntate in cui l'attore e regista con interviste, monologhi, clip e servizi offre al telespettatore un ambiente accogliente in cui riflettere. E dal 2 al 5 gennaio ecco Viaggio in Sicilia: in primo piano la Sicilia meno conosciuta attraverso la letteratura e i grandi libri che hanno raccontato questa terra, sotto la guida di Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati. Quarta stagione, da settembre, per Fame d'amore con Francesca Fialdini.

Confermato nell'access prime time Il cavallo e la torre con Marco Damilano, nel week end arriva Serena Bortone con Le parole (titolo provvisorio), il programma che si rinnova e raddoppia la domenica per riflettere e analizzare la contemporaneità.

Nel day time ad Agorà arriva da Sky Tg24 Roberto Inciocchi, pronto ad approfondire i temi di stretta attualità e a seguire il dibattito politico con ospiti, inviati, servizi, inchieste, collegamenti e contributi dai social.

Torna con una nuova veste Per un pugno di libri, condotto da Maurizio De Giovanni, orientato da parole e tematiche legate all'attualità, strizzando l'occhio ai social. Confermato Tv Talk con Massimo Bernardini, arriva Ribelli, con Federica de Denaro, quattro puntate dedicate a personalità ribelli, uniche, che in vari campi hanno rotto gli schemi precostituiti, affrontando ostacoli, rischi e sfide: Marco Pantani, Domenico Modugno e Padre Pio. E il cane Pepito sarà protagonista della Zampata, il racconto del mondo attraverso gli occhi degli animali, da un'idea di Diego Cugia. (ANSA).