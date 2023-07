Premio Strega, il ministro Sangiuliano vota i libri senza leggerli

Siparietto alla serata di premiazione del Premio Strega con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Voglio dire di leggere, che è una cosa fondamentale - ha detto il ministro - che ti fa vivere dei momenti belli, esistenziali. Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono e che ti fanno riflettere: ecco, proverò a leggerli".

Imbarazzo della presentatrice della serata Geppi Cucciari: "Ah, non li ha letti?". Il ministro risponde: "Sì, li ho letti, ho votato però voglio approfondire questi volumi". E Cucciari aggiunge: "Cioè oltre la copertina, dentro"

Renzi: "Ministro fatti perdonare, restituisci la card ai diciottenni"

"Ho capito perché il Ministro Sangiuliano ha scelto di cancellare la 18App: lui i libri non li legge. Li scrive, li giudica ma non li legge. Ieri al Premio Strega è accaduta questa scena. Ministro, fatti perdonare: restituisci ai diciottenni la Card per i consumi culturali. Leggere serve!". Lo scrive su Twitter il presidente di Italia Viva Matteo Renzi pubblicando un breve estratto video della diretta televisiva del Premio Strega in cui il ministro Gennaro Sangiuliano, parlando dei libri in concorso, dice: "ho ascoltato le storie espresse nei libri finalisti questa sera, sono storie che ti prendono, che ti fanno riflettere, proverò a leggerli". Il ministro, giurato di questa edizione, alla presentatrice che chiedeva se non avesse letto i libri, ha risposto: "li ho letti perché ho votato, ma voglio, come dire, approfondire questi volumi".