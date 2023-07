L'incognita Fiorello, 'faremo di tutto per averlo'

È stato il programma rivelazione dell'ultima stagione, con un ascolto medio di oltre 800mila spettatori e picchi di 1 milione e uno share del 16.6%, arrivato a sfiorare il 20%. Ma Viva Rai2!, il morning show di Fiorello che ha rivoluzionato il mattino della seconda rete e il linguaggio tv, nei nuovi palinsesti della Rai presentati oggi a Napoli non c'è. Non appare nel video emozionale che apre l'evento, né viene citato tra i titoli della nuova offerta.

Il problema sono ancora le resistenze dei condomini di via Asiago agli schiamazzi in orari antelucani e l'Ad Rai Roberto Sergio è pronto a mettere in campo tutte le due doti di mediatore "per far sì che Rosario possa tornare in onda a novembre".

"C'è il tema di via Asiago, una strada dove ci sono palazzi abitati. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L'azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere", sottolinea Sergio, ribadendo la sua stima per lo showman.

Del resto, Fiorello ha fatto capire da tempo che non intende cambiare la formula dello show: "Potrebbe avere tutti gli studi che vuole - spiega l'Ad - ma il successo del programma è legato al fatto che si fa sull'asfalto, sulle strisce, in messo alle case. Fa parte del Dna del programma: se non può essere così, bisognerebbe pensare ad altro, ma Fiorello non ha intenzione di farlo".

"Lui spera che le mie doti di mediatore possano avere successo - sorride l'Ad della Rai -. Certo, da condomino qualche problema me lo porrei, ma avere quelle case che possono diventare oggetto di culto, vuol dire magari vederne aumentare il valore". (ANSA).